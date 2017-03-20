Davutoğlu ve Abdullah Gül, Başbakan Yıldırım'ın kahvaltısına katılmadı

Başbakan Yıldırım, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev yapan bakanlarla parti genel merkezinde bir araya geldi. Davutoğlu ve Gül'ün davetli olmasına rağmen kahvaltıya katılmamaları dikkat çekti.

Organizasyon için belirlenen isimler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından telefonla aranarak davet edildi. Davet edilen isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Anayasa ve sistem değikliğiyle halk oylamasına ilişkin çalışmaların istişare edildiği toplantıya Davutoğlu ile Gül katılmadı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. ŞUBAT’TAKİ TOPLANTIYA DA KATILMAMIŞLARDI Gül ve Davutoğlu, AKP’nin 25 Şubat’taki ‘yeni anayasa toplantısına’ da yurt dışında oldukları için katılamamışlardı.