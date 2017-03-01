Bugünkü YENİÇAĞ »

DBP’li belediye başkanına gözaltı

»
DBP’li belediye başkanına gözaltı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, Cindi Ataman ve Davut Ataman bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
DBP’li belediye başkanına gözaltıDBP’li belediye başkanına gözaltı151 IŞİD militanı öldürüldü!151 IŞİD militanı öldürüldü!ABD'de Türk karşıtlığı!ABD'de Türk karşıtlığı!Tarık Somer anılacakTarık Somer anılacakDiyarbakır'da pitbulllu kavgaDiyarbakır'da pitbulllu kavgaİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiAB, o ülkeye vize serbestini onayladıAB, o ülkeye vize serbestini onayladıIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendiIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendiMardin'de sokağa çıkma yasağıMardin'de sokağa çıkma yasağıMHP konvoyunda kaza: Yaralılar varMHP konvoyunda kaza: Yaralılar var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti