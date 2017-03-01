DBP'li Savur Belediyesi'ne kayyum

Mardin'in Savur İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in yerine, Kaymakam İdris Koç, kayyum olarak atandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Alökmen'den boşalan Belediye Başkanlığına da kayyum olarak Savur Kaymakamı İdris Koç görevlendirildi.

Terör operasyonunda Belediye Başkanı Alökmen ile birlikte S.İ., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö., 25 Şubat tarihinde gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.