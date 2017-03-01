Bugünkü YENİÇAĞ »

DBP'li Savur Belediyesi'ne kayyum

»
DBP'li Savur Belediyesi'ne kayyum
Mardin'in Savur İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in yerine, Kaymakam İdris Koç, kayyum olarak atandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Alökmen'den boşalan Belediye Başkanlığına da kayyum olarak Savur Kaymakamı İdris Koç görevlendirildi. 

Terör operasyonunda Belediye Başkanı Alökmen ile birlikte S.İ., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö., 25 Şubat tarihinde gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakamdan uyarı: PKK tünel kazıyor!Kaymakamdan uyarı: PKK tünel kazıyor!Sırrı Sakık görevden alındıSırrı Sakık görevden alındıÖzel Kuvvetler davasında il itiraf geldiÖzel Kuvvetler davasında il itiraf geldiPKK'ya ait uydu telefonu ele geçirildi!PKK'ya ait uydu telefonu ele geçirildi!Hande Fırat istifa mı etti?Hande Fırat istifa mı etti?Hürriyet’te Fikret Bila dönemiHürriyet’te Fikret Bila dönemiDBP'li Savur Belediyesi'ne kayyumDBP'li Savur Belediyesi'ne kayyumAydın Doğan hakkında zorla getirme kararıAydın Doğan hakkında zorla getirme kararıHakimden FETÖ'cü sanığa sert tepki!Hakimden FETÖ'cü sanığa sert tepki!Emekli albayın evinden cephanelik çıktıEmekli albayın evinden cephanelik çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti