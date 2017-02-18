DEAŞ sotaya yatmış olmasın...

Bilanço açıklandı. Operasyon başladığından bu yana 2 bin 852 DEAŞ militanıyla 357 PYD militanı etkisiz hale getirildi. Daha önce de söyledim, etkisiz hale getirildi açıklaması çok hoşuma gidiyor. Askerin literatürü ne kadar da güzel "Şu kadar teröristi öldürdük" demiyor, "Etkisiz hale getirdik" diyor...

İnsanlık anlayışı işte!

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Fırat Kalkanı adını verdiğimiz operasyon süresince 2 binden fazla hedef yerle bir edildi. 4 bine yakın el yapısı patlayıcı kullanılamaz hale getirildi, yüze yakın mayın da patlatılmadan ele geçirildi...

Terör çetesine ait çok sayıda silah ve mühimmat ise ÖSO'ya verildi...

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Çatışmalarda çetenin büyük başları da öldürüldü. Kimi de sağ yakalandı. Yakalananlardan biri de Ebu İbrahim El Fransi lakaplı Jonathan Jeffrey adındaki bir Hıristiyan, galiba Amerika Birleşik Devletleri mensubu... Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab şehrinde yakalandı.

Terör yoluyla İslam devleti kurmaya kalkışan çeteye bakın, içinde dinsizinden Hıristiyanına her cins mahluk var... Yakalanan Jeffrey Avrupa'dan çeteye eleman toplamakla görevliydi...

DEAŞ çetesinde bunun gibi kim bilir daha kaç imansız, şerefsiz ve insan kılığına girmiş vampir vardır...

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El Bab'ın temizlenmesiyle DEAŞ bitti demek elbet de mümkün değil. Çete daha güneye çekilmiş olabilir. Belki de bir hazırlık süreci geçirip yeniden ortaya çıkacaktır.

Terör çeteleri sinsi hareket eder, bir süre sessiz dururlar sonra yeniden yeniden kudururlar. O nedenle müteyakkız olmamız lâzım...

Sonra kimin geleceği meçhul

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İktidar partisindeki kan emiciler ortaya çıkmaya ve gövde gösterisi yapmaya başladı. Halkı evet demesi için yeni bir usulle baskı altına almaya çalışıyorlar. Ağızlarından kan kokan kelimeler dökülüyor...

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, partisi henüz kampanya başlatmadığı halde ahaliyi tehdit etmeye kalktı, "Yüzde 50'yi geçemezsek iç savaş başlar" diye korku salıyor...

Bu ifade yurttaşa açık ve net Hayır deme, Evet de anlamında bir talimattır...

Ozan Erdem'e kendi partisinden de tepki geldi; bazı üyeler Erdem'in istifa etmesini, aksi halde kesin ihraç yoluyla uzaklaştırılmasını istediler...

İç savaş tehlikeli bir ifade; halkı ayrıştırma ve birbirinin üzerine salma komutu...

Herhalde yargı gerekeni yapacak...

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Partizanlığa hayat hakkı tanıyanların sinelerinde besledikleri yılanlar çıkıp gelirse bu toplum ne duruma düşer diye düşünmeyenler, Erdem gibilerin egemen olmaları halinde kutuplaşmanın eskisinden hızla yaşanacağını da hesaba katmalılar...

Türkiye, bu tür tahriklere ve kandan medet uman dangalaklara açık bir ülke değildir. Topluma musallat olan vampirler kafalarına soksun; Türk Milleti bir bütündür, kardeş kavgası çıkarmaz.

Herkes Hayır diyecek ve geleceğimizin karanlıkta boğulmasına asla ve kat'a izin vermeyecektir...

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Kişinin hırsı ve ikbali için rejim değiştiren ülkeler diktatörün çizmeleri altında imin inim inlemiştir...

Diktatörlükler, Almanya'da, Rusya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, Portekiz'de, İspanya'da, Şili'de, Venezüela'da, Çekoslovakya'da çöktü, diktatörlerin de sonları hayırlı olmadı.

Toplumlar tek adama rıza gösterselerdi bugün hepsinde hâlâ diktatörler cirit atıyor olurdu...

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Sistemi parlamenter demokrasiden ve kuvvetler ayrılığından uzaklaştıracak olan tek adamlık yani partili cumhurbaşkanlığının, Erdoğan'dan sonra kimin eline geçeceğini bilmiyoruz. Ya dikta hırsı ağır basan biri o makama oturursa, değişiklik sonucu denetlenmesi de imkansız hale geldiğine göre milletçe ondan nasıl kurtuluruz, vesayetinden nasıl sıyrılırız...

Evet diyen iktidar mensupları, yandaşları, yalama ve yalakalar evvel emirde bunu düşünmeliler...

Sandığa giderken biz de bunu düşünelim ve akl-ı selimden şaşmayalım...

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Sağduyumuz da HAYIR diyor!

Uyarı

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Bahçeli'ye uyup evet diyecek her MHP mensubu ve seçmeni vebal altındadır. Evet diyecek olan evine, yakınlarına ve gelecek kuşaklara neden evet dediğinin hesabını veremez...

Halkımızı safsatadan başka bir şey olmayan konuşmalarla kandırıp rejimin tepetakla olmasını sağlamaya çalışanlar da Aziz Türk Milleti tarafından asla bağışlanamaz...

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Eski MHP Milletvekili ve Merkez Bankası Başkanı ekonomist Durmuş Yılmaz da kararını açıkladı. O da iktidarın rejimle oynamasının kabul edilemeyeceğini söyledi ve "Hayır diyeceğim" dedi... Bahçeli tarafından efsunlanan takım taklavata bu karar da ders olsun.

ANLAMLI SÖZLER

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Ufak hırsızlar asılır, büyük hırsızlar serbest bırakılır. (Alman Atasözü)