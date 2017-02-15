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Değirmenci: "Hakkımı helal etmiyorum"

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Değirmenci: "Hakkımı helal etmiyorum"
Referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan, Doğan Yayın Holding'in "Tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği gerekçesiyle kanaldan kobulan İrfan Değirmenci, "Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Doğan Grubu'nun, referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan, Doğan Yayın Holding'in "Tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği gerekçesiyle kovduğu İrfan Değirmenci, "Beni 'kışkırtıcılık"la suçlayan 'ilkeli' kurum, beni açıkça hedef göstermektedir!" dedi.

Twitter hesabından açıklamalar yapan İrfan Değirmenci, "Bir garib İrfan ilkesi der ki,helallik önemlidir. O yüzden yazıyorum. Ben işten çıkış görüşmesi için şirketteyken bir bildiri yayınlanmış!" diye yazdı. Değirmenci devamında ise şunları paylaştı:

Ülkenin bugünki durumunun müsebbiplerinden biri "ana akım" medyadır. Ben, O'nun içinde direne direne var edebildim kendimi. Hep korktular! Evet kampanyasıyla kendini kurtarma derdine düşen "ana akım" medya ,hayır tweetlerimi fırsata çevirip tarafını belli etmek istemektedir. Onurlu yol arkadaşlarımla çekilen şu son hatıra pozumun dışında şirketten ayrılırken yanımda olan tek şey ilkelerimdir! Bir garib İrfan ilkeleri gereği, Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyor, orada çalışan emekçi dostlara kolaylıklar diliyorum... Düşüncelerim satılık değildir. Bugün beni arayıp limon tezgahı ayarlamayı teklif eden pazarcılar candır, insandır. Onlar için bile #Hayır Bir özel teşekkür, kim, ne zaman mağdur olmuşsa mağdurun kimliğine bakmadan yanında durduğumu  28 Şubat örneğiyle yazan Milli Gazete'ye. Son bir teşekkür, "İrfanlı yiğitlere uğurlar olsun" diye yazıp adımı Uğur Mumcu'yla anan  Tayfun Atay'a... Kafanızı şişirdim,kusura bakmayın. Ne kahramanım ne de hain. Benim bir tek oyum var, onu da sandıkta kullanacağım. Hayırlı akşamlar...

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