Değişen kuralların bazıları

FIFA, bu sene bazı kural değişikliklerine gitti. Henüz kitapçık haline getirilmeyen değişen kurallardan bazıları şöyle: Sözlü ihlaller, endirek serbest vuruş ile cezalandırılır. Ceza alanı içinde umut vaadeden bir atağı engelleyen oyuncu eğer topla oynamaya teşebbüs ediyorsa sarı kart ile cezalandırılmaz. Bir ihraç durumunda avantaj oynatılırsa ve bu oyuncu başka bir ihlal yaparsa bu son ihlalle cezalandırılır. Ceza alanı içersinde bariz gol şansının engellenmesinde topla oynamaya teşebbüs de verilecek ihtar listesine eklenmiştir. Emniyet, güvenlik söz konusu ise gol kutlaması ihtar ile cezalandırılır. Kaleciyi geçmek için çapraz olarak hareketlenen bir oyuncu hala bariz gol şansı içinde olabilir. Ceza sahası içinde topla oynama niyetiyle yapılan hareketler sonucunda oluşacak bariz gol şansı durumları için daha net açıklamalar getirilmiştir. Hakemin izni olmadan sahaya giren bir oyuncu bir golü veya bariz gol şansını engellerse ihraç edilir. Kaleci ve penaltı atışını yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa, atışın gol olmaması durumunda atış tekrarlanır ve ikisine de sarı kart verilir. Dışarıdan yapılan bir müdahaleden sonra eğer top hala kaleye giriyorsa gol verilir. Ulusal Futbol Federasyonları isterse 5 oyuncu değişikliğine izin verebilir. Önemli açıklama da şudur ki hakem tarafından verilen kararlara her zaman saygı duyulmak zorundadır.

Aytemiz Alanya-Kardemir Karabük

Yaşar Kemal Uğurlu

Musabakanın genelinde iyi bir yönetim gösterdi. Mbilla'nın penaltı beklenen pozisyonunda verdiği kararı doğruydu.

Galatasaray-Doğu Grup Sivasspor

Ali Palabıyık

Çalmadığı fauller ve vermediği kartlar vardı ancak tek taraflı bir oyunda iyi denilebilecek bir yönetim gösterdi. Yardımcıları kritik ve doğru ofsayt tespitleri yaptılar.

Evkur Yeni Malatya-Antalyaspor

Barış Şimşek

Tartışılan iki penaltı beklenen pozisyonlarda devam kararı doğru. Fakat Antalyasporlu Diego'nun topun geçmesine mani olmak için kendisini yere attığı pozisyonda top kolundan kornere gitti penaltı verilmeliydi. Hakem diyagonal koşmadığı için pozisyonu net göremedi. Bu yüzden uzun itirazlara maruz kaldı.

Beşiktaş-Bursaspor

Mete Kalkavan

Kart hataları vardı. Bilhassa Agu'nun Talisca'ya tabanla yaptığı hareket direk kırmızı kartlıktı. Zaten sarı verilse bile ikinci sarıdan ihraçtı. Bursasporlu Barış'a oyunu soğutma nedeniyle taç atışı yaparken topu arkadaşına bırakmasına sarı kart göstermesi doğru bir karardı.

Kayserispor-Osmanlıspor

Fırat Aydınus

Bir oyuncunun iki sarı karttan kırmızı, diğerinin sarı kart sonrası kötü lisandan kırmızı kartla atılması kararları doğruydu. Ancak 7. dakikada Kayserisporlu Badji'nin rakibine tabanla girişi sarı değil tartışmasız kırmızı kartlıktı. Ayrıca bu oyuncunun korner atışı esnasında top oyuna girdiğinde düşürülüşüne de penaltı verilmeliydi.

Göztepe-Trabzonspor

Serkan Çınar

Müsabakada Göztepe lehine verdiği penaltıda Durica, gereksiz bir şekilde Jahovic'in hem sırtına biniyor hem de itiyor. Kararı doğru. Uzun itirazlar oldu. Üzerine gelenlerden ilkine bir kart göstermeliydi.

Medipol Başakşehir-Atiker Konya

Cüneyt Çakır

Müsabakada belki fazla sarı kart çıktığı görüldü. Ancak verilen 8 sarı kart da doğruydu. Ali Turan'a da son dakikada bariz gol şansı nedeniyle çıkan kırmızı kart da yerindeydi.

Akhisar Belediye-Kasımpaşa

Mustafa Öğretmenoğlu

Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı doğruydu. Mustafa Yumlu'nun ikinci sarı kartı tartışılır. Müsabaka içinde faul hataları çoğunluktaydı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Ümit Öztürk

Tartışılan penaltı kararı doğru bir karardı. Çünkü Ahmet İlhan kafasıyla topa vursa da henüz top oyunda iken Sktrel'in kontrolsüz rakibine yaptığı hareket 10 kusurlu hareketten biriydi.

Rantie'nin yerde Hasan Ali'ye vurduğu pozisyonu 4. hakem doğru olarak bildirdi ve kırmızı kart çıktı. Uğur'un son dakikalarda Guiliano'ya hareketi penaltılıktı. Murat'ın ikinci sarıdan kırmızı kartı da doğru bir karardı.