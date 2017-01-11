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Demet Şener-İbrahim Kutluay çifti boşanıyor

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Demet Şener-İbrahim Kutluay çifti boşanıyor
Demet Şener Kutluay ve İbrahim Kutluay çifti, 11 yıl süren evliliklerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Yıllardır, eşi hakkında çıkan dedikodulara kulak tıkayan Şener, artık gerçekleri öğrendiğini ve boşanma kararı aldığını açıkladı.

2016 yılı pek çok ünlü ismin boşanmasına tanıklık ettiğimiz bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yıl boşanma kararı alan Demet Şener Kutluay da görünen o ki yeni yılın ilk boşanmasını gerçekleştirecekler arasında yer alacak. Eşi İbrahim Kutluay’dan 10 milyon TL tazminat talep eden ve mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin duruşma tarihi belli oldu. İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Kutluay çifti, 27 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak.

"BENİM ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Demet Şener, geçtiğimiz aylarda Renkli sayfalar programına çarpıcı açıklamalar yapmıştı: 

“Ben ‘ailem' deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim… Her ilişki biter ve yenisi başlar. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet dedikodularını yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter.”

 

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