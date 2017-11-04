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Demirağ, Halk TV'ye konuk oluyor

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Demirağ, Halk TV'ye konuk oluyor
Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, bu akşam 21.00'de Halk TV'ye konuk olacak.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunup yönettiği 'Türkiye Nereye' programına konuk olacak. 

21.00'de başlayacak programa Demirağ'ın yanısıra, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve strateji uzmanı emekli tuğgeneral Haldun Solmaztürk de katılacak.

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