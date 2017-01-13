Demirağ Okuyucularıyla buluşuyor

Usta kalem Yavuz Selim Demirağ, 14-15 Ocak’ta Ankara’da okuyucularıyla buluşuyor. Ankara kitap fuarı, Kırmızı Kedi yayınları standında okuyucularıyla buluşacak Demirağ’ın programı 12.00’da başlayacak.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara kitap fuarında sevenleriyle buluşacak. Darbe girişiminden 1 yıl önce yazdığı, TSK’ya sızan FETÖ’cüleri anlattığı İmamların Öcü kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Demirağ, saat 12.00’dan itibaren Kırmızı Kedi yayınları standında olacak.

Cumartesi ve pazar günü devam edecek imza gününe ilgilinin şimdiden çok yoğun olduğu öğrendildi.