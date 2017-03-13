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Demirkol, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı!

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Demirkol, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı!
Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi. Beşiktaş'ın Quaresma olmadığı zaman bir B planı bulamadığını belirten Demirkol ayrıca Aykut Kocaman'ın gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

Ntvspor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan maçı yorumladı. Demirkol, Sergen Yalçın'ın teknik adamlık kariyeri hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve Fenerbahçe’nin teknik direktör konusu hakkında bir iddia ortaya attı.

Mehmet Demirkol'un açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde :

“Dünkü maçı Kayserispor üzerinden okumak gerekir. Kayserispor çok iyi bir rakip oldu ve ortaya çok iyi bir maç çıktı ortaya… Beşiktaşlılara, ‘Bu maçtan galip ayrılacağınıza emin misiniz?’ diye sorsalar hiçbir Beşiktaşlı ‘Evet’ demezdi…

Beşiktaş, 2,5 savunmacıyla oynuyor. Atiba ve iki stoper. Peki Şenol Güneş bunu nasıl dengeliyor? Saha parselasyonunu iyi yapıyor. Bu yüzden Beşiktaş’ın başarısındaki 1, 2, 3 numaralı sebep Şenol Güneş’tir.”

“SERGEN ÇOK NET ZIDANE OLURDU”

“Sergen Yalçın’ın bir portresi var. Kendisinin de dalga geçtiği bir portre. Sonrasında öyle olmadığını anladım. Arsenal’in yıllardır scoutluk yapan adamı geldi. Sergen'i görünce aklını kaçırdı. Sergen çok net Zidane olurdu. Ama olmadı. Kendisi de, “Bayern Münih beni transfer edecekti, araştırdılar vazgeçtiler” demişti.”

TUDOR YORUMU…

“Bu haberdeki ruh hali Galatasaray'da iyi bir şey olduğunun göstergesi. Bu hali güzel. Geri kalan hiç bir şeyin alakası yok. Tudor'la önümüzdeki sezon yeni bir kadro, yeni bir yaklaşım olursa devam edilebilir. Ama buradan çıkartılacak tek şey; ruh hali.”

“KOCAMAN SENEYE FENERBAHÇE’DE ÇALIŞACAK”

“Aykut Kocaman, “Seneye çalışmayacağım” şeklindeki haber doğru değil dedi. Anlaşmayacağım demedi. Bence seneye kesin çalışacak Fenerbahçe’de. Konu Aykut Kocaman-Advocaat konusu değil. Advocaat ne şartlarla geldi, şimdi ne şartlar var ? Elimizde iyi bir kadro var dendi. 2-3 ay bak, sonra kim gelecek kim gidecek karar ver. Yapıldı mı ? Hayır. Advoocat neden gider yapıyor sanıyorsunuz ? Konu teknik direktör konusu değil. Konu yönetim konusu.”

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