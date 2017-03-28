NTV Spor'da Spor Servisi Programı'nda konuşan Mehmet Demirkol, Türkiye-Moldova maçı hakkında yorumlarda bulundu.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi. Eskişehir’de oynanan maçta yapılan müthiş tribün desteğine dikkat çeken Demirkol, İstanbul’a dönülmemesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Demirkol, “İstanbul’a gelmeyi aklınızın ucundan geçirmeyin. Asla, mümkün değil.” diye konuştu.

EMRE MOR YORUMU

Moldova maçında milli forma ile ilk golünü kaydeden Emre Mor’a uyarılarda bulunan Demirkol, “Emre Mor’un vücudu normal çalışmıyor. Yaratıcılık akıyor. Fazla rencide etmemek lazım rakibi. 5 tane tekme yedi sahada. Hakemler korumalı Emre Mor’u, o da dikkat etmeli. Her tekme yediğinde içim yanıyor.” ifadelerini kullandı.