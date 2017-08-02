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Demirören, Güneş görüşmesinin detayları ortaya çıktı

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Demirören, Güneş görüşmesinin detayları ortaya çıktı
TFF'nin Fatih Terim'in yerine geçmesi için Şenol Güneş'e teklif yapmış ancak bu teklif Şenol Güneş ve Beşiktaş Kulübü tarafından reddedilmişti. O görüşmenin detayları ortaya çıktı.

TFF'nin Fatih Terim'in yerine geçmesi için Şenol Güneş'e teklif yapmış ancak bu teklif Şenol Güneş ve Beşiktaş Kulübü tarafından reddedilmişti. Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'in görüşmenin detaylarını kaleme aldı.

İşte Tüzmen'in "10 milyon TL isterim" başlıklı o yazısı:

Demirören, Eylül ve Ekim aylarında oynanacak olan 4 kritik maçta takımın başına geçmesini istediği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Anadolu Hisarı'nda bir araya gelip, "Hocam bu bir milli davadır. Biz size Beşiktaş'ı bırakın demiyoruz. İki işi birlikte götürebilirsiniz" diyerek teklifini sunmuştu.

 Milli dava için 4 maçı kabul edebileceğini belirten Güneş ise, "Beşiktaş ile sözleşmem var. Karar Başkan Fikret Orman'a aittir. Siz onunla görüşün" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Demirören yakın dostu Fikret Orman'a telefon açarak Güneş ile yaptığı konuşmayı aktardı ve hocayı almak istediğini belirtti.

'GÜNEŞ GİBİ BİRİNİ BULMALIYIM'

Orman'ın cevabı ise şöyle oldu: "Güneş'i veririm ama bana 10 milyon lira verin ki ben de yerine, onun kalitesinde bir teknik adam getirebileyim. Aksi takdirde teklifinizi kabul edemem." Bu cevap sonrası Demirören, "Bu parayı veremem" deyince, Milli Takım için Şenol Güneş defteri kapandı.

'ŞENOL HOCA HARİKA BİR İNSANDIR'

Yıldırım Demirören ile Fikret Orman arasında geçen telefon görüşmesinde Şenol Güneş'in ne kadar profesyonel bir teknik direktör olduğu da konuşuldu. Güneş'in özellikle futbolcu ilişkilerine çok önem verdiğini ve her şeyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Orman, "Şenol hoca harika bir insandır. Ancak başarı için kılı kırk yarar. Şenol hocayla çalışmak öyle kolay değildir. Yemeğinden salatasına kadar her şeyi düşünür. Ayrıntılara çok önem verir, titiz bir insandır. Çünkü kendisi mükemmelliyetçidir. Futbolcularıyla da ilişkisi çok iyidir" dedi.

 

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