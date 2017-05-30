Demirtaş için o tarih belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yargılamasına 6 Eylül günü başlayacak.

Selahattin Demirtaş'ın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 142 yıla kadar hapsinin istendiğini belirten avukatı Mahsuni Karaman, ilk duruşmanın 6 Eylül günü, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacağını söyledi.