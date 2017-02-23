Demokrat Parti referandum oyunu açıkladı

Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver, 26 Şubat Pazar günü Ankara'da Olağan Genel Kurullarının gerçekleşeceğini belirterek, referandumda da "Hayır" diyeceklerini bildirdi.

DP Balıkesir İl Başkanı Alver, neden 'hayır' diyeceklerini, "Evet diyenler, sadece bir kişi için evet diyeceklerdir, ancak hayır diyenler, o bir kişi de dahil, tüm milletimiz ve devletimiz için hayır diyeceklerdir" şeklinde açıkladı.

Demokrat Parti'nin, 1946 yılında tek adamlı yönetimi devirerek iktidar olduğunu belirten Alver, "Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyoruz. 71 yıl önce Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'in, merhum Reisi Cumhurumuz Celal Bayar'ın söylediği gibi, 'Bu yeni Milli Şeflik denemesine, bir kişinin vesayetinin kurumsallaştırılmasına hayır diyoruz'. Yapacağımız olağan kongre sonrası, DP olarak nedenleri ile birlikte tüm Türkiye'ye hayır için dağılacağız" dedi.