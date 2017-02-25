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Deniz Baykal'dan referandum açıklaması

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Deniz Baykal'dan referandum açıklaması
CHP Antalya Milletvekili Baykal, referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. iktidarın referandum konusunda istediği gibi bir tablo olmadığını kaydeden Baykal, "Hayırlar önde görünüyor. Cumhurbaşkanı devreye çıktı, yine olmadı" dedi.

CHP Antalya İl örgütünün seçim bürosunun açılışında konuşan Baykal, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin 100 yıllık tarihsel birikimiyle oynandığına dikkati çekerek, değişiklikleri konuşmak için yeterli süre tanınmadığını söyledi.

"Meclis Mustafa Kemal'e bile bu hakkı vermedi"

Cumhurbaşkanı'nın seçtiği adi işlerde de 400 milletvekilinin imzası olması gerektiğini dile getiren Baykal, "Mesela birine komplo düzenlendi. Komployu yönlendirdi. Herkes ifadelerini vermeye başladı ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Bakıldı ki sorumlu bu. Telefon dinleme polis, şu sanık tamam. Birisi de derseki falan kişi talimat verdi, ben yaptım. Bu kanıtlanırsa ne olacak? Yine aynı kapsam, 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Cumhuriyetin özünde herkes eşit hukuka sahip, kimse kimseye tepeden bakma hakkına sahip değildir. Ben ayrı yargılanacağım, sen niye böyle yargılanacaksın. Atatürk böyle mi yargılanıyordu? Meclisi tek başına feshediyor. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad, gerekçe göstererek ancak feshediyor. Bizimkine gerekçe de gerekmiyor. Meclis Mustafa Kemal'e bile bu hakkı vermedi" diye konuştu.

"Pişman olacaklar"

Baykal, iktidarın referandum konusunda istediği gibi bir tablo olmadığını kaydederek, "Hayırlar önde görünüyor. Cumhurbaşkanı devreye çıktı, yine olmadı. Her geçen an hayıra çalışıyor. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden kuruluşu gibi bir olay haline dönüşecek. Bu yola çıkanlar pişman olacak" ifadelerini kullandı.

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