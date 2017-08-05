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Deniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdi

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Deniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal'ın atanmasının ardından emekliliğini isteyen Oramiral Veysel Kösele, "Kararı ailecek aldık" dedi

Hükümetin Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye ayrılmasıyla boşalan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal’ı tercih etmesinin ardından, Özbal’dan 6 yıl daha kıdemli olan ve üst rütbede bulunan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele emekliliğini istedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre eşyalarını toplayan ve emeklilik dilekçesini Ankara’ya gönderen Kösele, donanma personeline yönelik veda mesajında “Emeklilik kararını, vicdanı rahat olarak, ailecek aldık” dedi.

BİR ALT RÜTBENİN EMRİNE GİRECEKTİ

Kösele, 2012’de, Askeri Casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ve avukatlarının ilk itirazının ardından, 5 gün kaldığı cezaevinden tahliye edilmişti. Kösele, bu olay nedeniyle, koramirallikten oramiralliğe 2 yıl gecikmeli terfi ettirilmişti. 2015’te oramiralliğe yükseltilen ve Deniz Kuvvetleri’nin 2 numaralı görevi olan Donanma Komutanlığı’na atanan Kösele’nin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması bekleniyordu. Hükümet, bu görev için kıdem bakımından 6. sırada bulunan Koramiral Adnan Özbal’ı tercih etti. Oramiral rütbesinde henüz 2’nci yılını tamamladığından resen emekli edilemeyen Kösele, kendi kararıyla emekliye ayrılıyor. Kösele emekli olmasaydı, bir alt rütbedeki komutanın emrine girmesi gerekecekti.

KORAMİRAL KORLU DA EMEKLİLİK İSTEDİ

Özbal’dan kıdemli bir diğer koramiral Hasan Şükrü Korlu’nun da emeklilik talep edip etmeyeceği merak ediliyordu. Korlu’nun da emeklilik dilekçesini gönderdiği öğrenildi.

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