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Deniz Türüç 45 milyon TL

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Deniz Türüç 45 milyon TL
Son 2 sezondur gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başaran Deniz Türüç’ün, değeri belli oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “10 Milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır” dedi.

Son 2 sezondur gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başaran Deniz Türüç’ün, değeri belli oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “10 Milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır” dedi.

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Geçmiş yıllarda Amrabat, Hasan Ali ve Mehmet Topuz gibi isimleri İstanbul takımlarına uçuk rakamlarla gönderen Kayserispor’un son gözdesi Deniz Türüç olacak.

Fanatik'in haberine göre genç oyuncudan da (45 milyon TL)10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan Sarı- Kırmızılılar’da Başkan Erol Bedir açıklamalarda bulundu.

Bedir, “Deniz Türüç’ün sözleşmesinde 10 milyon Euro’ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok” dedi. Öte yandan Galatasaray’ın da Deniz’i istediği öne sürülürken iki renktaş kulübün devre arasında görüşmesi bekleniyor.

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