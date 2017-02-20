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Denizci er şehit oldu

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Denizci er şehit oldu
zmir'in Foça ilçesinde, askeri gemide çıkan yangında dumandan etkilenen Deniz Er Hüseyin Karaca (20) şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, foça Deniz Üssü'ndeki gemide çıkan yangında  dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırılan 4 askerden biri olan Deniz Er Hüseyin  Karaca, tedavi gördüğü Bozyaka eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını  yitirdi. Hüseyin Karaca'nın Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde oturan ailesi  acı haberi alarak, İzmir'e gitti. Karaca'nın cenazesinin, Foça'da yapılacak askeri törenin ardından,  yarın Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

 

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