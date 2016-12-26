Deprem kameralara böyle yansıdı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7.6 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Latin Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Ulusal Acil Durum Direktörü Ricardo Toro, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında seyrek nüfusa sahip bölgede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bildirilmediğini kaydetti.

Toro, oto yollarda küçük çaplı hasarın tespit edildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Depremin hemen sonrasında yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Toro, bölgedeki 4 bin kişinin tsunamiye karşı tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.