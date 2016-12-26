Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Deprem kameralara böyle yansıdı

Deprem kameralara böyle yansıdı
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7.6 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Latin Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Ulusal Acil Durum Direktörü Ricardo Toro, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında seyrek nüfusa sahip bölgede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bildirilmediğini kaydetti.

Toro, oto yollarda küçük çaplı hasarın tespit edildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Depremin hemen sonrasında yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Toro, bölgedeki 4 bin kişinin tsunamiye karşı tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
İşaret diliyle söylediği ’Şehitler Ölmez’ türküsü
İşaret diliyle söylediği ’Şehitler Ölmez’ türküsü
İstanbul'da silahlı banka soygunu
İstanbul'da silahlı banka soygunu
Akşener: Çözüm sürecinin sorumluları yüce divanda yargılanmalıdır
Akşener: Çözüm sürecinin sorumluları yüce divanda yargılanmalıdır
Şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Deprem kameralara böyle yansıdı
Deprem kameralara böyle yansıdı
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Anayasa Komisyonu'nda tartışma
Anayasa Komisyonu'nda tartışma
CHP ile MHP arasında 'Öcalan' kavgası
CHP ile MHP arasında 'Öcalan' kavgası
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Yolda PKK'lı teröristle çatışma çıktı
  • Uçakta onlar da vardı!
  • WhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti