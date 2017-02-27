Derbi öncesi şok karar!
Galatasaray'da Martin Linnes ve Luis Cavanda Teknik Direktör Igor Tudor tarafından Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Martin Linnes ve Luis Cavanda sürprizi yaşandı. Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Linnes'i ve Cavanda'yı 18 kişilik kadroya almadı.
Antrenmanlarda Linnes'in yeterli performansını yeterli bulmayan Tudor, oyuncuyu kadroda düşünmedi. Belçikalı oyuncu Cavanda da Tudor tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-Kırmızılı kulüp derbi için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
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Etiketler: Galatasaray, Beşiktaş, derbi, Martin Linnes, Luis Cavanda, Igor tudor
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