Yanlı yayın yapan televizyon kanallarıyla radyolara yaptırım uygulanmayacağı açıklanınca yandaş ekranlarda evet kampanyası başladı. Hemen hepsi evet propagandası yapıyor.

Aralarında kazara da olsa HAYIR diyen yok, hayır diyen insanlara ekranlarda yer vermiyorlar....

Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor...

***

Meral Akşener'e yaptıklarını gördünüz...

Konuşurken elektriği kestiler. Ona rağmen Akşener, evet diyecek olanların ipliğini pazara çıkardı ve yurttaşların neden Hayır demeleri gerektiğini anlattı...

Üstlendikleri densizlik o kadar çok ki, hangisini anlatayım...

Ekrana çıkardıkları kuklalarına ek, en sapı silik siyasetçiyi bile evet kampanyasında kullanıyorlar...

* * *

Meslektaşımız İrfan Değirmenci, sunduğu programda neden Hayır diyeceğini söyleyince işinden oldu. Ardından, çalıştığı kurumdan açıklama yapıldı ve Değirmenci'nin yayın ilkelerine aykırı davrandığı iddia edildi. Demek ki o grup da iktidara yaranma çabasında.

***

Evet çıksın diye yalan söylemekten de kendilerini alamıyorlar. "Terör grupları, PKK yandaşları, HDP ve KCK gibi gruplar da CHP ile birlikte hayır diyecek" diye halkı kışkırtmaya kalkıyorlar. Oysa AKP Milletvekili Orhan Miroğlu, "HDP'nin yarısı evet diyecek" şeklinde bir açıklama yaparak bu iddiayı çürüttü. Adama yüklenmeyen AKP'li kalmadı...

* * *

Türk tipi başkanlık sistemi diyorlar... Yeni rejimle gelecek siyasal kaosun adı neden Türk tipi başkanlık olsun. Koyacak başka isim bulamadılar mı... Madem rejimi değiştirmekte kararlıydınız neden Türk'e ve Türklüğe bulaşmayan bir isim icat etmediniz...

İblisin cemaati de böyle yapmıştı, o da aşağılamak için icat ettiği suç demetine Ergenekon ismini vererek Türklüğe hakarete kalkışmıştı... Bir çoğu da bu ismi benimsemişti. O hainlerin alayı çil yavrusu gibi dağıldı; kaçtılar, defolup gittiler...

İktidar da heriflerin izinden yürüdü, Türk tipi rejim lafını ortaya çıkardı...

Cemaatin terekesinden iktidara kalan miras, istihzadan başka bir şey değil. Sırf bu yüzden, hayır diyecek yüz binlerce yurttaş var!

* * *

MHP Genel Başkan adaylarından Süleyman Sazak'ı dinleyin; "Şimdi rejimi sıfırlayarak; irademizi, ülkülerimizi ve yarınımızı muğlâk bir tek adam fonu'na devretmek istiyorlar. Unutmasın ki Türk Milleti, bu coğrafyanın kiracısı değil ev sahibidir, geleceğini muğlâk tek adama ipotek etmeyecektir."

Ya bizden dedikleri bir aydının İsmet Özel'in verdiği hayır sinyaline ne diyecekler. Özel diyor ki:

-Binaenaleyh melanet 12 Eylül 1980 akabinde Müslüman numarası yaparak parsa toplamış olanlardan geliyor. Her boydan, her boyadan kâfir, gün be gün Müslümanların Müslümanlar eliyle ölüme sürüklenmesinden kâr temin etmekle kalmıyor depolarına, köleleştirdikleri hafızasız ve tahayyül kudretiyle tanışmamış yeni nesilleri dolduruyor.

Böyle bir siyasal yapının sahiplendiği tek adam rejimine, buyurun evet deyin bakalım. Kendinize yakıştırabiliyorsanız hafızasız ve tahayyül kudretiyle tanışmamışlar kalabalığına katılıp sürüklenin...

***

Dikkatimi çekti

------------------------------ ------------------------------ --------------

Son aylarda medyada adı en çok geçen, herhalde ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Binali Yıldırım, ne de Kemal Kılıçdaroğlu, ille de Devlet Bahçeli...

Mehmetçik'in üzerine bomba yağdıran Rusya'ya veryansın ediyor...

Buna, kapıyı şaşırmak denir. Rusya'ya köpüreceğine AKP iktidarına kızsana kardeşim, "El Bab'da ne işimiz var" diye sorsana... Ülkemizin güvenliğinin bu yolla sağlanamayacağını anlatıp "Suriye'de olmamız ileride bizi büyük tehlikelerle baş başa bırakabilir" desene...

Demez; demiyor da, gidiyor Rusya'ya çatıyor. Muhterem'in evet demekten iktidarı uyarmak için zamanı kalmıyor ki.

***

ANLAMLI SÖZLER

------------------------------ ----------------------

Daima gerçekleri savun; takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. (Henry CAMERON)