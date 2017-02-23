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Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi
Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi
KRT'de Çağlar Cilara'nın Haber Merkezi programına konuk olan Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Dervişoğlu, ülkücülerin yüzde 80'inin anayasa değişiklik teklifine hayır oyu vereceklerini söyledi.
23 Şubat 2017 Perşembe 09:59
Etiketler:
mhp
,
dervişoğlu
,
bahçeli
,
ülkü ocakları
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