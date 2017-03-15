Dervişoğlu’ndan Hayır açıklaması

MHP Genel Başkan adayı Akşener'in İzmir mitingin detaylarını paylaşmak için, İzmir’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dervişoğlu, "MHP tabanını yüzde 80 oranında ‘Hayır’ oyu verecek" dedi.

İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen Ülcü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in İzmir mitingi hakkında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu’nun basın toplantısı düzenlediği salonda birkaç kez elektriklerin kesilmesi gülüşmelere yol açarken, Akşener’in toplantı yaptığı yerlerde elektriklerin kesilmesini akıllara getirdi. Dervişoğlu, “Salonlarımızda elektrik kesintilerine alıştık” diye konuştu.

AKP’YE YÜKLENDİ



Gazete 9 Eylül'den Umut Karakoyun'un haberine göre, Dervişoğlu referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken AKP iktidarını ve uyguladığı politikaları eleştirdi. Dervişoğlu, “Ülkemiz bir yandan devasa problemlerle boğuşmakta diğer yandan da hiçbir derde çare olmayacak bir sistem değişikliğini hayata geçirmekle uğraşmaktadır. İşsizlik, terör, yoksulluk, savaş ve bölünme tehdidi, adaletsizlik, dış politikadaki açmazlar, toplumsal şiddet, kutuplaşmalar, ekonomideki dalgalanmalar, velhasıl yaşadığımız bütün sorunlar, demokratik parlamenter sistemden değil, 15 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın yanlış politikalarından ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Tek adama dayalı yönetim anlayışını ve bu anlayışın dayattığı politikaları sorgulamak gerekirken, hain bir darbe teşebbüsünün ardından sistem değişikliğine gitmeye kalkışmanın ve tek adamlığa meşruiyet kazandırmaya çalışmanın kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Dünya tarihinde darbelerin sistem değişikliğine vesile olduğunu gösteren birçok örnek mevcuttur. Ancak bir darbe teşebbüsünün sistem değişikliğine dayanak olarak gösterilmesinin Türkiye’den başka bir örneği yoktur. Demokratik Parlamenter Sistemden vazgeçilerek, Partili Cumhurbaşkanlığına ve tek adamlığa geçiş vatandaşlarımızın hangi derdini çözecek, neye çare olacaktır? Bu iktidar tam 15 yıldır neyi istemişte yapamamıştır? Adalet duygusu zedelenmiştir. Vatandaş artık kendisini hukukun güvencesinde saymamaktadır. Büyük bir çoğunluk gelecek kaygısına kapılmıştır. Ekonomi bir krizden diğerine adeta sörf yapmaktadır” dedi.

16 NİSAN’DA HAYIR



“Mutfakta yangın vardır” diyerek sözlerine devam eden Dervişoğlu, “Dar gelirliler faturalarını ödeyemeyecek hale gelmişlerdir. Sanayi duraklamış, esnaf dükkanını açamaz çiftçi tarlasını ekemez hale gelmiş, işsizlik artmış ve insanlarımız sefalet ve açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir. Yanlış güvenlik politikaları nedeniyle milli kardeşlik hukukumuz zedelenmiş, özerk bölgeler oluşmasına zemin hazırlanmıştır. İhtiyatsız stratejiler yüzünden dış politikada itibar ve irtifa kaybedilmiş, başkalarının senaryolarının figüranı durumuna düşülmüştür. Milli varlıklarımıza göz dikilmiş, Türk milletinin geleceğine kast edilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların kaynağı demokratik parlamenter sistem midir ki, onu değiştirmek için çabalıyorlar? Türkiye demokrasi geleneklerine ve hukuka bağlı kalarak siyasi tıkanıklığı aşmalı ve sivil seçeneklerle kendi geleceğini tayin etme kararlılığı sergilemelidir. Bunun için 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumda “Hayır”lı bir karar vermek gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Dervişoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

BU KAOS PAKETİNİ KİM HAZIRLADI?



Dervişoğlu, “MHP seçmeni ve tabanı en az yüzde 80 hayır kullanacak. İzmir’de bu oran daha yükseğe çıkacak. Mevcut iktidar komşularla sıfır sorun diyerek iş başına gelmiş, Türkiye’ye düşman olmayan ülke bırakmamıştır. Hayır çıkmasını arzulayan taraftakiler, eğer evet çıkarsa Türkiye’de kaos olacağına dair bir iddia dile getiriliyor. Evet tarafında ise hayır çıkarsa kaos olacağı iddia ve ifade ediliyor. Her iki sonuçta kaosa vesile olacaksa o zaman bu kaos paketini milletin kucağına kim koymuştur? Bunu makul karşılamak mümkün değildir. Olağanüstü şartlar olağanüstü sonuçlar da doğurur. Türkiye’deki kutuplaşmayı ortadan kaldıracak sivil seçenek gerekmektedir” diye konuştu.

BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR



Referandumda MHP tabanının yüzde 80 oranında Hayır oyu kullanacağını iddia eden Dervişoğlu, MHP’de bazı vekillerin ihraç kararlarını yorumladı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. Dervişoğlu; “MHP’den ihraç edileceğimi düşünmüyorum ama bugün ben aday olsaydım ben de aynı şeyle karşılaşabilirdim. Partide aday olanlar, izlenen politikaları yanlış bulanlar MHP’den ne diye ihraç ediliyor onu Ankara Balgat’ta koltukta oturanlara sormak lazım. Ben yok sayarım. Bu ihraçlar hukuka, adalete uygun değildir. Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliği tartışılır durumdaysa benim için konu kapanmış demektir” dedi.

NASIL SAHİP ÇIKACAK?



Meclis’teki referandum maddelerinin oylanması sırasında, MHP’li 40 milletvekilinden 17’sinin bu değişikliğe rest çektiğini hatırlatarak, Bahçeli’yi hedef alan Dervişoğlu, şunları söyledi: “Bu değişiklik Meclis’ten geçerken 40 milletvekilinin 17’si hayır demiş. Bizzat Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından belirlenen vekiller neredeyse yüzde 50 fire verdi. Kendi seçtiği vekillere sahip olamayan Bahçeli, milyonlarca ülkücüye nasıl sahip çıkacak?”

Referandum sonucuna ilişkin ön görüsünü de paylaşan Dervişoğlu, hayır çıkması halinde iktidarın ilk kez bir mağlubiyet yaşayacağını savunarak, kartların yeniden dağılacağını söyledi.



KENAN EVREN ÖRNEĞİ



Anayasa değişikliği ile getirilmek istenilen rejim değişikliğinin sakıncalarına dikkat çeten Dervişoğlu, “Bu yetkiyi kime verseniz şaşırır. Sandıktan ‘Hayır’ çıkmasının Tayyip Erdoğan açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu iktidar sistemi değiştirmek yerine kafayı değiştirmenin gerekli olduğunu görmelidir. Burada değiştirilmek istedikleri yetkileri ihtilal yapan Kenan Evren bile utanmış almamıştır. Dünyanın neresinde darbe oldu diye sistem değişikliğine gidilmiştir? Bu durumun eşi benzeri yok” açıklamasını yaptı.

O KOLTUKTA OTURMAZDIM



İzmir İl Başkanı Necat Karataş’ın kendisine destek olup olmadığına yönelik soruya da yanıt veren Dervişoğlu; “Necat kardeşimdir. O koltukta oturuyor, genel başkanı temsil ediyor. Saygım var. Ama ben olsaydım ve genel başkan böyle bir tavır sergileseydi ben o koltukta oturmazdım” dedi.

MİTİNG 26 MART’TA



Meral Akşener’in katılımıyla 26 Mart Pazar Günü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda bir demokrasi şöleni yapacaklarını belirten Dervişoğlu, “Hangi siyasi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye’nin geleceği olan tüm İzmirlileri 26 Mart Pazar günü saat 16.00’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşmaya davet ediyor, demokrasinin beşiği ve geleceğimizin teminatı İzmir’e olan inanç ve güvenimizi tekrarlıyoruz” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, mitinge 50 bin kişinin katılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.