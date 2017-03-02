Destici, Erdoğan'la görüştü

BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, Hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız var. İnşallah kararımızı açıklayacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı 1,5 saatlik görüşme sonrası partisinin genel merkez binası önünde basın mensuplarının sorularına kısa cevap verip, ülkenin gündemiyle ilgili görüşme yaptığını açıkladı.

Basın mensubunun, ’Sayın Cumhurbaşkanı ile Referandum konusu açıldı mı?’ sorusuna Destici, "Ülkemizi ilgilendiren temel gündem maddelerinin tamamı konuşuldu, gündeme geldi. Kendisi bu konuda çok anlayışlı ve gerçekten bizim açımızdan da faydalı bir görüşme oldu. İnşallah dediğim gibi ülkemiz için, milletimiz için uğraşıyoruz. Ülkemiz için ve milletimiz için en iyisi ne ise o olsun istiyoruz" dedi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklamayı Pazar günü yapacağını belirten Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tabi şu anda içeriği ile ilgili bir açıklama yapmayacağım.Takriben ülkemizin mevcut gündemi, hem içerideki, hem dışarıdaki gelişmeler. Çok faydalı bir görüşme oldu. Türkiye şu anda çok zor süreçlerden geçiyor. Bir bilgilenme konusunda çok faydalı bir görüşme oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye’de tüm gündem maddeleri görüşüldü ve konuşuldu. Bizim açımızdan çok faydalı bir görüşme oldu. Ülkemiz için, milletimiz için en iyisi ne ise o olsun. Onu istiyoruz biz. Hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız var. İnşallah Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımızda arkadaşlarımız ile istişare ettikten sonra sizlere açıklamada bulunacağız"