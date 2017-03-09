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Destici: "OHAL'siz bir referandum süreci yaşayalım

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Destici: "OHAL'siz bir referandum süreci yaşayalım
BBP lideri Destici, hükümete nisan ayı başı itibarıyla OHAL'in kaldırılması çağrısında bulunarak, "OHAL'siz bir referandum süreci yaşayalım, herkes özgürce tercihini kullansın" dedi.

Kayseri'de Alperen Ocakları Eğitim Kültür Dayanışma Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'de artık OHAL'e ihtiyaç duyulmadığını, bunun kaldırılması gerektiğini savunan Destici, şöyle konuştu:

"Referandum sürecini biz OHAL ile geçirirsek olası bir 'evet'in yüksek çıktığı sonuçta bu tartışmalı bir hale gelecektir. Batı'nın tavrını şu anda net bir şekilde görüyoruz. Hem dış dünya hem içimizdeki belli çevreler bunun OHAL anayasası olduğunu iddia edeceklerdir ve meşruiyetini tartışmaya açacaklardır. Birincisi bunun için. İkincisi ise herkesin tercihini özgürce yapabilmesi, hiçbir baskı hissetmeden yapabilmesinin yolunun da yine OHAL'in kaldırılmasından geçtiğine inanıyoruz. Ben BBP Genel Başkanı olarak nisan ayı başı itibarıyla OHAL'in kaldırılmasını hükümete teklif ediyorum. OHAL'siz bir referandum süreci yaşayalım, herkes özgürce tercihini kullansın."

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