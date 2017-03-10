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Destici referandum kararını açıkladı

Destici referandum kararını açıkladı
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin referandum kararını 'evet' olarak açıkladı.
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