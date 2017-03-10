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Destici referandum kararını açıkladı
Destici referandum kararını açıkladı
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin referandum kararını 'evet' olarak açıkladı.
10 Mart 2017 Cuma 12:37
Etiketler:
destici
,
evet
,
bbp
,
muhsin yazıcıoğlu
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