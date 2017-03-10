Bugünkü YENİÇAĞ »

Destici referandum kararını açıkladı

»
Destici referandum kararını açıkladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

Destici, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz" dedi.

İlgili Haberler
Sivas’ta Destici’ye referandum protestosu
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da helikopter düştüİstanbul'da helikopter düştüDestici referandum kararını açıkladıDestici referandum kararını açıkladıTSK son bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı!TSK son bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı!Camide AKP mitingiCamide AKP mitingiABD'nin Rakka sevkıyatı ortaya çıktı!ABD'nin Rakka sevkıyatı ortaya çıktı!Kadınlar Günü'nde hemşireye otobüste tacizKadınlar Günü'nde hemşireye otobüste tacizMehmet Dişli o günü anlattı!Mehmet Dişli o günü anlattı!Oğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekİstanbul'a yeni metro hattıİstanbul'a yeni metro hattıMEB’den ‘sosyal medya’ genelgesiMEB’den ‘sosyal medya’ genelgesi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti