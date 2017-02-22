Destici'den, 'bozkurt' açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti hakkında "Sayın Başbakan da yaparken gülerek yaptı. Dolayısıyla da hangi anlamda hangi manada oradan çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti hakkında konuştu; "Daha öncede biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'da bozkurt işareti yapmıştı. Dünde Sayın Başbakan bu işareti yaptı. Bunlar tamamen politik tavırlar. Ülkücü tabana mesaj verme adına yapılmış tavırlardır, davranışlardır. Sayın Başbakan da yaparken gülerek yaptı. Dolayısıyla da hangi anlamda hangi manada oradan çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben bunu yorumlamanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Magazinciler yorumlasın" dedi.

"BAHÇELİ VE AKP İYİ TOP ÇEVİRİYOR"

Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde çok tecrübelendiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli iyi top çeviriyor. Ayağa iyi paslar atıyor. İdam cezasını yine dile getirdi. Sayın Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisini de top çevirmekle itham ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bu topu Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte çeviriyor."

"Birbirlerine güzel paslar atıyorlar. Ama diğer konularda istedikleri gibi paslaşıp, kaleye şutu çekip gol atamıyorlar. Ama iş idam konusuna gelince sadece ortada top çeviriyorlar. 18 maddelik Anayasa Değişikliği Paketi içerisinde idam cezası neden yok? Milletimizi aldatmasınlar, kandırmasınlar. Dün dündür, bugün bugündür siyasetinin yeni temsilcileriyle karşı karşıyayız."

“Siyasete ahlakı hâkim kılacağız” diyen Destici, şöyle devam etti: “Referandum süreci demokratik bir süreçtir. Evetçilere de, Hayırcılara da herkesin saygı olması gerekir. Milletin vereceği karara herkesin rıza göstermesi gerekir. Büyük Birlik Partisi olarak henüz kararı açıklamış değiliz. Kararımızı da ne zaman açıklayacağımıza biz kurullarımızla karar veririz. Partililerimizin, yöneticilerimizin ve toplumun sesini dinleyip açıklama yapacağız."

"Ama biz karar açıklamadan bizi bir yerlere koymaya çalışan kesim var. Bu ahlaksızlıktır. Bize çamur atmaya çalışanlar var. Bu çamur Büyük Birlik Partisi’nin üzerinde tutmaz. Ama çamur atanların çamurluğunu ortaya koyar. Biz kararımızı açıklamadan bize bir yerlere koymaya çalışanlar en hafifiyle müfteridirler. Büyük bir iftiranın sahibidirler. Bu alışkanlıklarından vazgeçsinler. Bizi kendi kavga kavgalarına alet etmesinler. Biz adımız gibi Büyük Birlik olarak vatan hainleri, bölücüler hariç bu toplumun her bir ferdini kucaklamış siyasi hareketiz."