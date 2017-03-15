Destici’den “hayır” diyen teşkilatlara ihraç sinyali

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “ ‘Hayır” diyen teşkilatların bu tutumlarını sürdürmeleri durumunda partinin gerekli mekanizmaları harekete geçecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden kısa bir süre sonra “Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, YİK üyeleri ve birçok teşkilat tepki göstermişti.

İstanbul Mecidiyeköy’de parti binasında basın açıklaması yapan Destici, “hayır” diyenlerin aynı ısrarı sürdürmeleri durumunda, ihraç mekanizmasının harekete geçeceğini söyledi.

TÜZÜĞÜN GEREĞİ YAPILIR

Bir gazetecinin "Referandumda 'Hayır' diyeceklerini açıklayan bazı İl teşkilatlarıyla ilgili parti içinde herhangi bir disiplin süreci olacak mu?" şeklindeki sorusuna Destici, "Kurumsal kararımızı açıklayana kadar arkadaşlarımızı düşüncelerini ifade ettiler. Bu düşüncelere hoşgörülü baktık. Asla bir ihraç ve disiplin süreci işletmedik. Ama karar açıklandı. Artık bütün teşkilatlarımıza düşen bu kararın yanında durmaktır. Bundan sonra bütün arkadaşlarımızın partinin hukukunu oluşturan bu tüzüğüne ve programına uygun hareket etmek sorumlulukları vardır. Her şeyin bir sınırı var. Bu sınır aşılırsa Büyük Birlik Partisi kendi tüzel kişiliğine camianın tümünü korumak adına ebetteki hukukunu işletir. Tüzük, neyi hükmediyorsa bunun gereği ebetteki bundan sonra yapılır" şeklinde yanıt verdi.