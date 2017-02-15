Destici'den 'hayırcı'lara yapılan muameleye sert tepki!

Referandumla ilgili açıklama yapan BBP lideri Destici, 'hayır' diyenlere yapılan 'terörist' muamelesine çok sert tepki gösterdi ve "milleti ayrıştıracak ve kamplaştıracak argümanlar üretilmemeli" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında referandum sürecini değerlendirdi.

Türkiye'nin bir ayrışma ve kamplaşma sürecine girdiğini öne süren Destici, referanduma gidilen süreçte herkesin sandıktan çıkacak millet iradesini kabullenmesi ve saygı duyması gerektiğini belirtti.

İSTİŞAREYE DEVAM EDİYORUZ

BBP’nin tek kişinin karar verdiği bir parti olmadığını belirten Destici, referandum kararına ilişkin istişareye devam ettiklerini dile getirdi. Destici, "Bu kamplaşma ve ayrışmadan rahatsızız.Türkiye’nin 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda kendimizi birleştirici bir vazifede görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz çünkü 'evet' diyenler de bizim insanımız 'hayır' diyenler de bu ülkenin insanlarıdır" diye konuştu.

VATANDAŞLAR TERCİHLERİ İÇİN YAFTALANMAMALI

Destici, "hayır" veya "evet" cephesinde tasvip etmedikleri, görüşüne ve düşüncesine ortak olmadıkları kişiler olabileceğini ama bunun kitleleri yaftalama hakkını kimseye vermeyeceğini bildirdi.

"Evet" diyenlerin teklifin içeriğini, "hayır" diyenlerin de niye karşı çıktıklarını teklif üzerinden savunması gerektiğini kaydeden Destici, milleti ayrıştıracak ve kamplaştıracak argümanların üretilmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP DOĞRU ADIM ATTI

Destici, referandum sürecini yakından takip ettiklerini, bu sürecin eşit şartlar içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin anayasa değişikliği için Anayasa Mahkemesi’ne gitmemiş olmasını doğru bir adım olarak görüyoruz.Gerginliği azaltma, milletin hakemliğine güvenme ve milli iradeye teslim olma anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. İnşallah referandum süreci de adil ve eşit propaganda şartları içerisinde, gerilimden ve kamplaşmadan uzak geçer. Neticede millet hür iradesiyle tercihini yapacak, dolayısıyla sandıktan çıkacak tercihe de hepimizin razı olma zorunluluğu var."