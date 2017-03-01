Destici'den referandum açıklaması!

BBP lideri Destici, referandumla ilgili tutumlarına yönelik soruya "hafta sonu yapacakları MKYK toplantısından sonra açıklama yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hürriyet gazetesindeki "Karargah rahatsız" başlıklı habere ilişkin, "Herkes şunu aklına koymalıdır ki artık bu millet darbelere ve darbecilere geçit vermeyeceğini 15 Temmuz'da 246 şehit vererek tüm dünyaya göstermiştir. Artık kimse darbe heveslisi olmasın, darbecilere umut, bel bağlamasın ve TSK'yı, kahraman ordumuzu da bir vesayet kurumu gibi göstermeye kalkışmasın." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nı değerlendiren Destici, referandumla ilgili de açıklama yaptı.

FIRAT KALKANI HAREKATI SÜRMELİ

TSK'nın Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'yla birlikte, PKK, PYD,YPG ve IŞİD'e karşı haklı bir mücadele verdiğine işaret eden Destici, terör unsurlarından temizlenene kadar, devletin ve ülkenin hudut güvenliği tam olarak sağlanana kadar harekatın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, ABD'nin PYD ve YPG'ye zırhlı araçlar ile ağır silahlar vermesini de eleştirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ

Halk oylamasında parti olarak hangi yönde tavır sergileyeceklerine ilişkin ise Destici, hafta sonu yapacakları MKYK toplantısından sonra açıklama yapacaklarını kaydetti.