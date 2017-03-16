Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Referandumda 'evet' diyeceklerini açıklayan BBP lideri Destici'ye tepki yağıyor. Barzani'nin referandum için 'evet' çalışması yaptığını hatırlatan Alperen Ocakları mensupları, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun görüntülerini paylaşıyor.

Mustafa Destici'nin 'evet' açıklamasının ardından parti içindeki çatlak hızla büyüyor...

Partililer, Peşmerge başı Barzani'nin Güneydoğu Anadolu'da referandum için 'evet' çalışması başlattığını hatırlatarak, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barzani ile ilgili sözlerini paylaşmaya başladı.

Yazıcıoğlu, Barzani'nin Türkiye içinde bölücülük faaliyetleri yürüttüğünü söyleyerek, Peşmerge başının Diyarbakır'da infaz edilmesini gerektiğini ifade etmişti.

İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barzani'yle ilgili sözleri:

"Türkiye, devletin ifade etmiş olduğu kırmızı çizgilerini bu iktidar yüzünden kaybetmiş olmanın bugün bedellerini ödüyor. Bu iktidar askerin başına çuval geçirttirdikten bu yana artık etrafını göremez hale gelmiştir. Ancak Barzani, Türkiye Cumhuriyeti devletinin içişlerine doğrudan karışarak, içeride bölücülük kışkırtmasında bulunarak Türkiye'ye karşı açıkça ve edepsizce müdahalede bulunmuştur. Ve bunun karşısında iktidar yeterli cevabı verememiştir. Sayın Erdoğan'ın sözleri de inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü daha önce de bu sözleri defalarca söylemiş fakat yapmamışlardır. Bunun için diyoruz ki; derhal Barzani Diyarbakır'da mahkemede yargılanmalı ve ilk fırsatta da Habur'da infazı yapılmalıdır."