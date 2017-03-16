Bugünkü YENİÇAĞ »

Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

»
Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Referandumda 'evet' diyeceklerini açıklayan BBP lideri Destici'ye tepki yağıyor. Barzani'nin referandum için 'evet' çalışması yaptığını hatırlatan Alperen Ocakları mensupları, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun görüntülerini paylaşıyor.

Mustafa Destici'nin 'evet' açıklamasının ardından parti içindeki çatlak hızla büyüyor...

Partililer, Peşmerge başı Barzani'nin Güneydoğu Anadolu'da referandum için 'evet' çalışması başlattığını hatırlatarak, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barzani ile ilgili sözlerini paylaşmaya başladı.

Yazıcıoğlu, Barzani'nin Türkiye içinde bölücülük faaliyetleri yürüttüğünü söyleyerek, Peşmerge başının Diyarbakır'da infaz edilmesini gerektiğini ifade etmişti. 

İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barzani'yle ilgili sözleri:

"Türkiye, devletin ifade etmiş olduğu kırmızı çizgilerini bu iktidar yüzünden kaybetmiş olmanın bugün bedellerini ödüyor. Bu iktidar askerin başına çuval geçirttirdikten bu yana artık etrafını göremez hale gelmiştir. Ancak Barzani, Türkiye Cumhuriyeti devletinin içişlerine doğrudan karışarak, içeride bölücülük kışkırtmasında bulunarak Türkiye'ye karşı açıkça ve edepsizce müdahalede bulunmuştur. Ve bunun karşısında iktidar yeterli cevabı verememiştir. Sayın Erdoğan'ın sözleri de inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü daha önce de bu sözleri defalarca söylemiş fakat yapmamışlardır. Bunun için diyoruz ki; derhal Barzani Diyarbakır'da mahkemede yargılanmalı ve ilk fırsatta da Habur'da infazı yapılmalıdır."

İlgili Haberler
Barzani 'evet' çalışmalarına başladı!
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?ÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiBBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlıkMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlık"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktıKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzAKP'li Belediye, 'evet' için gıda kolisi dağıttıAKP'li Belediye, 'evet' için gıda kolisi dağıttıBoğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, CHP'li Böke'nin toplantısını iptal ettiBoğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, CHP'li Böke'nin toplantısını iptal ettiKoray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyorKoray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti