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DEÜ'de FETÖ operasyonu

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DEÜ'de FETÖ operasyonu
İzmir Dokez Eylül Üniversitesi'nde yapılan FETÖ operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptıkları sırada örgüt bağlantılarından dolayı açığa alınıp ihraç edilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 9 profesör, üç doçent ve 3 doçent yardımcısının da olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, örgütünün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütle irtibatlı derneklerde görev aldıklardı öğrenildi.

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