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Dev anketin sonuçları açıklandı!

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Dev anketin sonuçları açıklandı!
Avrasya Kamuoyu Araştırma referandum anketini açıkladı. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 55.53'ü 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumuna “Hayır” dedi.

Türkiye'de 26 il ve ilçelerinde 2032 kişinin katılımıyla 18-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, "16 Nisan referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 40.63'ü ‘Hayır’, yüzde 32.54'ü ‘Evet’ derken, yüzde 14.76'sı oy kullanmayacak, yüzde 12.7'si ise kararsız.

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Ancak kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca, anket sonucunda yüzde 44.47'lik

'Evet' oranına karşılık yüzde  55.53'lük oran ile ‘Hayır’ oyu referandumda galip geliyor.

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HOLLANDA KRİZİ 'EVET' OYUNU ARTTIRMAK İÇİN

Referandumda ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyen katılımcıların yüzde 55.3'ü, iktidarın Hollanda ile yaşanan toplantı krizini evet oylarını artırmak için çıkardığı görüşünde.

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BİRÇOK SUÇSUZ İNSAN İŞTEN ÇIKARILDI

Ankete katılan kişilere referandum haricinde KHK’ler ile kamu kurumlarından atılanlar ile ilgili düşünceleri de soruldu. yüzde 44.3'lük bir oran "Birçok suçsuz insan da işten çıkarıldı" görüşündeyken, yüzde 27.3'lük bir oran "Hayır işten çıkarmaların tümü haksız" cevabını verdi. Öte yandan "işten çıkarmaların tümü haklı" görüşünde olan katılımcıların oranı ise yüzde 19.4.

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Katılımcılar, KHK'ler ile işten çıkarılanlar ile ilgili devletin adil davranmadığını düşüncesinde. Bu görüşün oranı yüzde 76.2 iken yalnızca yüzde 15.7'lik bir oran adil bir tutumun olduğu görüşünde.

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