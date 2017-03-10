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Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!

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Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!
Avrasya Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre yüzde 57,57 Başkanlık sistemine 'hayır' derken, ankete katılanların yüzde 40,2'sinin de MHP Genel Başkan adayı Akşener'in parti kurmasını istediği ortaya çıktı.

2017 referandum anketiyle ilgili son açıklanan sonuç Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nden geldi.

Avrasya Araştırma'nın 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Aydın, Bursa, Tekirdağ, Van, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Zonguldak, Balıkesir, Manisa, Malatya, Ağrı, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale ve Kocaeli'de yapıldı.

AKP VE MHP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yapılan araştırmaya göre, "Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların, yüzde 45 AKP, yüzde 31 CHP, yüzde 10.3 HDP, yüzde 9.6 MHP diyerek yanıt verdi.

YÜZDE 57.57 'HAYIR' DİYOR

"16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna ise yanıtlar yüzde 42.4 'evet', yüzde 57.57 'hayır' yönünde oldu.

HALK AKŞENER'İ İSTİYOR

Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankette, "Sizce merkez sağda parti kurmasını istediğiniz lider kimdir?" sorusuna vatandaşların yüzde 40.2'si 'Meral Akşener' yanıtını verdi.

İşte sonuçlar:

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