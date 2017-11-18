Bugünkü YENİÇAĞ »

Dev asteroid dünyaya yaklaşıyor

»
Dev asteroid dünyaya yaklaşıyor
Dünyaya her gün biraz daha yaklaşan dev asteroid Phaethon, 17 Aralık’ta gezegenimizin çok yakınından geçecek.

Dünya’ya 10 milyon kilometre mesafeden geçecek gök taşı, 5 kilometre yarıçapında. Ayrıca dev asteroidin gezegenimiz yaklaşmasın Geminid meteor yağmuru eşlik edecek. Sputnik'de yer alan habere göre, 'Meteor yağmurlarının kralı' olarak bilinen 'Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru' 13-14 Aralık’ta çıplak gözle izlenebilecek.

Bilim insanlarının görüşüne göre, Phaethon eskiden çok daha büyüktü ama defalarca Güneşe yaklaşması yüzünden parçalandı.

Astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dev asteroid dünyaya yaklaşıyorDev asteroid dünyaya yaklaşıyorİstanbul büyüklüğünde buz dağı koptuİstanbul büyüklüğünde buz dağı koptuİstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildiİstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildiKendi kendine oluşabilen DNA zincirleri geliştirildiKendi kendine oluşabilen DNA zincirleri geliştirildiNASA'dan yeni Jupiter görüntüsüNASA'dan yeni Jupiter görüntüsü1 kuruşun uzunluğunda balık1 kuruşun uzunluğunda balıkBüyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk'Büyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk'Uzaylılar nasıl görünüyor?Uzaylılar nasıl görünüyor?NASA çalışanından 'Dünyadışı yaşam' iddiasıNASA çalışanından 'Dünyadışı yaşam' iddiasıHawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okunduHawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okundu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti