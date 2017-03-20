Dev ihale sonuçlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKE) kullanım hakkı ihalesini 0.0699 dolar/ kwh ile Kalyoncu - Hanwha OGG kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli Karapınar YEKA-1 GES açık eksiltme ihalesine, 4 konsorsiyum katıldı. Kalyoncu- Hanwha Grubu Ortak Girişim Grubu (OGG) Limak- CMEC- Hareon Solar OGG, Çalık Enerji - Solargiga OGG ve AKC Güneş OGG’nin katıldığı ihale turlarla gerçekleştirildi. İlk olarak Limak –CMEC-Hareon Solar OGG, 5. Turda çekildi. Çalık Enerji – Solargiga OGG’nin de çekilmesinin ardından 18. turda ihaleyi en düşük teklifi veren Kalyoncu- Hanwha OGG 0.0699 dolar/kwh bedelle aldı.



Türkiye’nin en büyüğü olacak



İhaleyi kazanan grupla bakanlığın sözleşmeyi imzalanmasının ardından 21 ayda kurulması planlanan fabrikada, fotovoltaik modüller üretilecek ve bunlar sahada kullanılacak. Proje kapsamında, yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip fabrika kurulumu da gerçekleştirilecek. İhale şartları arasında 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartıyla Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılması da bulunuyor.



İhale şartnamesinde, ilk 500 megavatta yüzde 60 yerlilik oranı olması öngörülüyor. İkinci 500 megavattaki yerlilik oranının da yüzde 70 olması hedefi yer alıyor.



İhalesi yapılan proje, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık yatırımı içeriyor. Güneş enerjisi santralinden 600 bin konutun ihtiyacını karşılayabilecek yaklaşık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi bekleniyor. Santralde, 36 ay içinde elektrik üretimine başlayacak.