Dev ihaleyi AKP MKYK üyesi Ethem Sancak kazandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere AKP MKYK üyeliğine seçilen işadamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC ile 529 adet Taktik Tekerlekli Araç alımı için sözleşme imzaladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde; Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla, Müsteşarlık tarafından 529 adet Taktik Tekerlekli Araç alımı planlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Taktik Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) Projesi için, Yurtiçi Geliştirme Proje Modeli ile ilerlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

Müsteşarlığa sunulan teklifin değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler tamamlanarak TTA-2 Projesi'nin Ana Yüklenici firması olarak BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMC) ile ortak çalışma yürütülmesi hususunda mutabakat sağlandığı vurgulandı.

Tamamlanan müzakereleri müteakiben, bugün Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda gerçekleştirilen bir tören ile TTA-2 Projesi Sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek geliştirilmiş Yeni Kirpi 4×4 mayına karşı korumalı.

Araçlarının genel özellikleri şu şöyle açıklandı: “Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisim Tespit ve Müdahale Aracı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Araçları, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yangın Söndürme Sistemi, KBRN Korunma Sistemi, Atış Yeri Hedef Tespit Cihazı, Tam Bağımsız Süspansiyon Sistemi, ABS Fren Sistemi, Yeni Nesil Ergonomik Koltuklar, GPS Sistemi, Flaşör ve Görüş Sistemleri, Telsiz ve İç Konuşma Sistemi, Navigasyon Cihazı, Redresör ve IR Aydınlatma Sistemi, Tepe Lambası ve Projektörler .”