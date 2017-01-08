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Dev operasyon... Gabar kıskaca alındı!

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Dev operasyon... Gabar kıskaca alındı!
Gabar bölgesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'na 5 Skorsky helikopter, 1 Cougar genel maksat helikopteri ve 2 Atak taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personel katıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Gabar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla 4-7 Ocak'ta Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu gerçekleştirildi.

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Yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alanda arama yapılan operasyonda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çeşitli miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

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Operasyona, güvenlik korucularıyla takviyeli 6 komando taburu, 2 Jandarma Özel Harekat taburu ve 7 Motorlu Piyade kolu katıldı.

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Birlikler hava hücum harekatı ile indirildi

Bölücü terör örgütünün kritik önem verdiği zorlu arazi şartlarına sahip bölgeye, teröristlerin kaçışını engellemek ve baskın etkisi oluşturmak amacıyla komando birlikleri hava hücum harekatı ile indirildi. 5 Skorsky helikopter, 1 Cougar genel maksat helikopteri ve 2 Atak taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personel ile düzenlenen operasyonda istihbarat amacıyla insansız hava araçlarından yararlanıldı.

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Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda Doçka uçaksavar silahı, Bixi makineli tüfek, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, güneş paneli ve çok miktarda buzdolabı, jeneratör gibi yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli kırsalında düzenlenen operasyonda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı. Operasyonda bir terörist ölü ele geçirilmişti.

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