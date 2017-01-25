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Devlet Bahçeli AKP'nin referandum kitapçığında!

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Devlet Bahçeli AKP'nin referandum kitapçığında!
AKP, hazırladığı referandum kitapçığında, Başkanlık sisteminin Meclis'ten geçmesinde anahtar rol oynayan Bahçeli'yi de unutmadı.

AK Parti Anayasa değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı sistemini 50 sayfalık bir kitapçıkta anlattı.

Ön ve arka yüzünde “Kararımız evet” yazan kitapçıkta, sistem madde madde anlatıldı.

Kitapçıkta “birlik ve uzlaşma” başlığının altında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Adli Yıl açılış töreninde birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.

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