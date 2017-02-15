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Devlet Bahçeli bu fotoğrafa ne diyecek?

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Devlet Bahçeli bu fotoğrafa ne diyecek?
Meral Akşener'in eline Türk bayraklı kına yapmasına, attığı tweetlerle tepki gösteren Bahçeli'ye Mehmetçikten kınalı cevap geldi.

Devlet Bahçeli, dün akşam resmi twitter hesabından attığı mesajlarla eline Türk bayraklı kına yapan Meral Akşener'i hedef almış ve ağır eleştiriler yöneltmişti. 

"Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor" sözleriyle Akşener'i hedef alan Bahçeli, sosyal medyanın da tepkisini çekti.

Bahçeli'nin Türk bayraklı kınaya tepki göstermesinden rahatsız olan on binlerce kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bahçeli'ye en anlamlı tepki ise vatani görevlerini yapmakta olan Mehmetçik'ten geldi. Ellerine Türk bayraklı kına yaparak, zor şartlarda görevlerini yerine getirmek isteyen bir grup Mehmetçik, sosyal medya hesapları üzerinden bu fotoğrafı paylaştı.

 

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