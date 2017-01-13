"Devlet Bahçeli 'hayır'cı vekillere rest çekiyor"

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Bahçeli'nin "teklif Meclis'ten geçmezse erken seçime gidilir" sözlerini, "MHP'li vekillere hayır demeleri halinde vekilliğe de veda edersiniz uyarısı yapıyor..." şeklinde değerlendirdi.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşe yazısına Bahçeli'nin yeni Anayasa teklifiyle ilgili sözlerini ve Meclis'teki atmosferi taşıdı.

Bahçeli'nin "teklif Meclis'ten geçmezse erken seçime gidilir" sözlerini değerlendiren Tezkan, "Bahçeli 'hayır'cı vekillere rest çekiyor" ifadelerini kullandı.

İşte Tezkan'ın bugünkü yazısından bazı bölümler:

MHP Genel Başkanı kavgalı gürültülü anayasa görüşmeleri sırasında.. Sabaha karşı ‘Anayasa değişikliği

Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli‘ dedi..

Erken seçim mesajı verdi..

Seçim restine asıldı..

AKP’li Anayasa Komisyonu Başkan Şentop’tan destek gecikmedi..

‘Anayasa geçmezse seçimi kimse engelleyemez’ dedi..

O da seçim restini çekti..

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Ne oluyor?

Şimdilik bir şey yok.. İlk tur önemli değil.. İkinci tur dananın kuyruğu gibi..

330’u geçemeyen madde paketten çıkıyor..

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen.. Yani Cumhurbaşkanı olacak kişiye süper yetkiler veren madde 330’u bulamazsa ne olur?

İstenen hasıl olmaz..

Rejim değişikliği kör topal olur..

İçin içinden çıkması zor olur..

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Bu sebeple; AKP de MHP de şimdiden tedbir arıyor..

Milletvekillerine hayır derseniz sonuçlarına katlanırsınız mesajı veriyor..

Hayır derseniz vekilliğe de veda edersiniz uyarısı yapıyor..