Devlet Bahçeli, 'Mustafa Kemal' sloganlarını hedef aldı

Devlet Bahçeli'nin, Erzurum'daki "evet" mitingine yine AKP damgasını vurdu. Alana gelen AKP'liler "bozkurt yapın" uyarısına rağmen rabia işareti yaptılar.

Devlet Bahçeli'nin AKP destekli mitingleri devam ediyor. Elazığ, Bursa, Kayseri'deki skandallardan sonra Erzurum'da da benzer skandallar yaşandı. Erzurum'da AKP İl Başkanı ve AKP milletvekili tarafından karşılanan Bahçeli'ye "Arkadaşlarımız, onlarca otobüsle mitinginize desteğe geliyor" bilgisinin verildiği öğrenildi.

Bursa'daki 500 kişilik mitingten sonra teşkilatına kızıp, kentte bir dakika bile kalmayan Bahçeli, Erzurum'da işini sıkı tuttu.

Alanda MHP Palandöken İlçe Teşkilatı'ndan başka pankarta rastlanmazken, desteğe getirilen AKP'lilerin rabia işareti küçük çaplı bir krize neden oldu. MHP'lilerin "bozkurt yapın, sonra 'AKP'lileri alana doldurmuşlar' deniyor" uyarılarına rağmen, çok sayıda kişinin rabia işareti yaptığı görüldü.

Canlı yayın yapan Bengü Türk yöneticileri ise kameraman ve rejiye "Rabialara yakın çekim yapmayın" diye uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

MUSTAFA KEMAL SLOGANLARINI HEDEF ALDI

Bahçeli'nin konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk geçmezken, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atanları hedef aldı.

İşte o skandal sözler:

"Rejim değişecek diye tek ayaküstünde kırk yalan savuruyorlar. Sistem başka, rejim başka şeydir; değişecek olan yalnızca hükümet etme sistemidir diyoruz, bön bön bakıp gözleriyle fel fecir okuyorlar. Muhtarlıkların bile kapatılacağını söylüyorlar. Lokantalara bir kararnameyle kilit vurulacağını iddia ediyorlar. Gelin şunu bir anlatın, neye dayanıyorsunuz, niye boş konuşuyorsunuz diyoruz; anında Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganına sığınıp kazın yanmaması için durmadan çeviriyorlar."