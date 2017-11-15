Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen hafta yaptığı bir konuşmada üstü kapalı olarak hükümeti eleştirmişti Gül'e tepki iktidardan değil, MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen hafta yaptığı bir konuşmada üstü kapalı olarak hükümeti eleştirmiş, 'Evinin içinin düzenli olmayan bir ülkenin güçlü bir dış politika güdebilmesi mümkün değildir" demişti. Gül'e tepki iktidardan değil, MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 3 Kasım 2017 günü Bahçeşehir Üniversitesi'nde 9. Diplomat Okulu açılışında konuşmuştu. Gül,'Bir ülkenin mutlu ve güçlü olabilmesi için şüphesiz ki güçlü bir demokrasisinin, güçlü bir ekonomisinin olması ve çok sağlam doğru bir dış politikanın muhakkak ki yürütülmesi gerekir. Eğer bir ülkede bunlar söz konusu değilse o ülkede karışıklıklar olur, bir ileri gidersiniz bir geri gelirsiniz, zaman büyük mücadelelerle geçer ve gider. Onun için demokrasi dediğimde, hukukun üstünlüğü dediğimde evrensel standartlarda almamız lazım. Temel insan hakları, bütün bunların garanti altına alınması bir ülkedeki huzurun birinci şartıdır. Dış politikada da bu böyledir. Dış politikasının güçlü olabilmesi için bir ülkenin önce evinin içinin düzenli olması lazım. Evinin içi düzenli olmayan bir ülkenin çok güçlü bir dış politika güdebilmesi mümkün değildir' demişti.

Gül'e henüz iktidardan bir tepki gelmedi fakat MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden Gül'ü sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli şöyle konuştu: 'Önce evin içerisi düzenli olması lazım ki dış politikada başarılı olsun diyenler evimiz hamdolsun düzenlidir, aksini iddia edenler varsa geçmişteki günahlarını affetirmek için özveri, özeleştiri yapacak cesareti gösterebilmelidir.'