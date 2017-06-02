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Devlet Bahçeli'den Akar yorumu: Eleştiri konusu yapılmamalı

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Devlet Bahçeli'den Akar yorumu: Eleştiri konusu yapılmamalı
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a Devlet Bahçeli'den destek geldi. Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği mektup sonrası Genelkurmay Başkanı'nın eleştiri konusu yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan Devlet Bahçeli, FETÖ'yü araştırma komisyonuna gönderdiği yanıt sonrası Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar'ın eleştiri konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, "Şu anda çok yönlü bir savaş hali var. Suriye, Irak, ABD ve Almanya ile uğraşırken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Komutanı incitmemek lazım. Daha FETÖ'nün kim olduğunu tespit etmeden herşeyi Genelkurmay Başkanı Akar'a yüklemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ordunun çökertilmeye çalışıldığına da dikkat çeken Bahçeli, Akar'ın hem orduyu bir arada tutmaya çalıştığını hem de terörle mücadele ettiğini vurguladı.

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