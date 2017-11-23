Bugünkü YENİÇAĞ »

Devlet Bahçeli'den o slogana tepki

»
Devlet Bahçeli'den o slogana tepki
MHP lideri Bahçeli, Manisa'da kendisine yönelik "İşte ordu işte komutan" şeklinde slogan atan partililere tepki göstererek, "O bizim sloganımız değil, kullanmayın" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Turgutlu Belediyesi ortaklığıyla Turgutlu’ya kazandırdığı 297 milyon TL’lik 81 projenin toplu açılış ve temel atma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilen tören öncesinde ünlü şarkıcı Ahmet Şafak bir konser verdi.

PARTİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Konserin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Bahçeli, konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik “O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha“ diyerek uyardı.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' tanımı
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Bahçeli'den o slogana tepkiDevlet Bahçeli'den o slogana tepkiAKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"AKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' tanımıDevlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' tanımıErdoğan: "İlber Ortaylı hoca bu gerçeği anlatmak için..."Erdoğan: "İlber Ortaylı hoca bu gerçeği anlatmak için..."İYİ Parti'den Malatya açıklamasıİYİ Parti'den Malatya açıklamasıAhmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildiAhmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildiTrump'ın danışmanından Gülen yorumu: 'Biz olsak kellesini isterdik'Trump'ın danışmanından Gülen yorumu: 'Biz olsak kellesini isterdik'MHP'li Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan istifa ettiMHP'li Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan istifa ettiKılıçdaroğlu: "Hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez"Kılıçdaroğlu: "Hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez"Erdoğan, Yunanistan'a 65 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı olacakErdoğan, Yunanistan'a 65 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı olacak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti