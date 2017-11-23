Devlet Bahçeli'den o slogana tepki

MHP lideri Bahçeli, Manisa'da kendisine yönelik "İşte ordu işte komutan" şeklinde slogan atan partililere tepki göstererek, "O bizim sloganımız değil, kullanmayın" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Turgutlu Belediyesi ortaklığıyla Turgutlu’ya kazandırdığı 297 milyon TL’lik 81 projenin toplu açılış ve temel atma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilen tören öncesinde ünlü şarkıcı Ahmet Şafak bir konser verdi. PARTİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ Konserin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Bahçeli, konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik “O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha“ diyerek uyardı.