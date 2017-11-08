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Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Meclis'te bsın mensupları ile bir arya gelen MHP lideri Bahçeli, seçim barajı kaldırılsın dedi.
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