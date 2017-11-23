Devlet Bahçeli'den seçim barajı ve erken seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında seçim barajı tartışmasını hatırlatan Bahçeli, "MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız" diye konuştu.

Erken seçimle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP muhtemel erken seçim senaryosuna olumlu bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya yer ve gerek yoktur" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"BARAJ OLURSA GEÇERİZ, SET ÇEKERLERSE AŞARIZ"

16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmada, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Yüzde 7 mi olur, 5 mi olur, 10 olarak mı kalır. Uygun adım atılması gerektiğini söyledik. Hakkımızda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ancak tutmadı, tutmayacak. MHP'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek anlamda baraj endişesi yaşayanlar Türk düşmanlığını taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır.

MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler her seçim sonucunda sandığa toslamışlar yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunlarınki davul derisidir. ne tuhaftır ki CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor sorusunu kimse sormuyor. HDP Eş Başkanını sazı ile ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyleyenler MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Bize elbise dikmeye çalışanların önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

"MHP, AK PARTİ İLE YAN YANA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla, demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. Adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini CHP'lisi, HDP'lisi iplisi ipsizi yeniden bir araya getirmek için zaman ve zemin aramaktadır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse CHP yanına HDPyi de alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan'ın gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'a tam manasıyla tesis etme maksayı ile birlikte ve yanyana mücadelesini sürdürecektir.

Pensilvanya'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla yatıp kalkanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz. Türkiye'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegane dayanağımız aziz milletimizdir. Zoraki ittifaklar, milli irade karşısında dağılacaktır. Başka yolu yoktur. Tüm çıkışlar da kapalıdır.

"MHP MUHTEMEL ERKEN SEÇİM SENARYOSUNA OLUMLU BAKMIYOR"

MHP muhtemel erken seçim senaryosuna olumlu bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya yer ve gerek yoktur. Erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır. Türkiye terörle mücadelede yoğun çaba sarfederken bu çabaların erken seçim gündemi ile akamete uğramasına razı olamayız.