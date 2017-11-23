Devlet Bahçeli'den seçim barajı ve erken seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında seçim barajı tartışmasını hatırlatan Bahçeli, "MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız" diye konuştu.

Erken seçimle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP muhtemel erken seçim senaryosuna olumlu bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya yer ve gerek yoktur" dedi.