Devlet Bey, 'Tek Adam' için yollara düştü

BURSA- Bursa... Yeşil Bursa... Osmanlı'nın ilk payitahtı.

Devlet Bey mitingi var...

Devlet Bey miting yapmayı sevmez(di)... Dostlar alışverişte görsün misali, bir iki il'e gider. O kadar. K

Konuşmayı da sevmez. TBMM açık olduğunda, Salı konuşmaları, konuşma bitişinde gazetecilerin kapı aralığı sorusunu kısa cümlelerle cevaplaması bir haftaya yetiyor.

Tabiî bir de tam akşam haber saatine getirip tivitler sıralıyor.

Kendi partisi için değil Recep Bey için coşkulu

Devlet Bey, "evet" için coşkulu... Kendi partisi için yapmadığını, Recep Tayyip Erdoğan için yapıyor.

Tek adamlığı başından beri isteyen kim olduğu belli... Eğer "evet" çıkarsa, partili başkanlık rejimiyle Saddam Hüseyin, Hâfız Esad (ve mahdumu Beşşâr) gibi bütün yetkilerin bir elde toplanmasına başından beri kim karşı çıkıyordu? Devlet Bey! Ve birden "Gel seni başkan yapalım diyen kim? Devlet Bey.

Bir parti bu zıtlığı kaldırabilir mi?

Halk işte böyle tavrını ortaya kor!

Bütün Ülkücüler kendilerin aldatılmış hissediyorlar, Bir parti başkanı çıkıyor, bir kişiyi "tek adam" yapmak için yollara düşüyor. Kendi partisinin iktidar olması için çalışmamış ama bir kişiye bütün yetkileri evermek, ülkeyi Baaslaştırmak için elinden geleni ardına koymuyor.

Çok üzücü çok ...

Kaç defa yazdım... Bilmediğimiz bir şey mi var? Bir tehdit mi, bir vaat mi? Nedir? Gerçekten kuvvetler ayrılığının olmadığı, hukukun rafa kalktığı, İstiklal Harbi'ni everen TBMM'nin fonksiyonun yitirildiği, denetleme kontrol mekanizmasının sıfırlandığı "Tek adam Rejimi" ülkeye yararlı mı? Bunları bütün halk kesiminin bilmesi, bilmesi için de öncelikle, halkla yüz yüze olan gazetecilerin ikna edilmesi gerekir.

Üstelik bizler, bildikleri gazetecileriz. Çağırın bizleri, gerçekleri anlatın. Tehdit varsa, teslim olmayalım; birlikte karşı koyalım. Vaat varsa, bu vaatlerin ne olduğunu bilmek bizim, haliyle halkın hakkıdır.

Önceki akşam R. T. Erdoğan ekrandaydı, hiç dinlemek istemedim. Sabah haberlerinde kulak misafiri oldum ister istemez... Aman Allah'ın nasıl da lafı dönderiyor! Ama "tek adam'a giden yolu örtemiyor.

Ülkücüsüz Bursa mitingi

Devlet Bey, "tek adam"ın iktidarda ebedî, evladiyelik kalması için var gücüyle çalışıyor.

Bugün Bursa'da ama çevresinde "ülkücü" yok... Ak Parti'nin adamları, "Aman meydan boş kalmasın... Koşalım arkadaşlar!" demişler, bindirmiş kıtalarını yollamışlar... Kalabalık o kadar eğreti ki...

Kime güvenerek yola çıkıyor Devlet Bey!

Demek Saray'a...

Tarihi günler yaşıyoruz.

Milliyetçi Hareket'in paspas ediliyor.

Devlet Bey'in mitingi için yıllar sonra tekrar yollara düşüyorum.

Bursa'dayım. Miting için Gökdere Meydanı ayrılmış. Öyle bildiğiniz meydan değil. Küçük bir yol ağzı. Polis tedbiri sıkı.

Yolda Fethi Yıldız'la konuştum. Beni arayacağını biliyordum. Dünkü yazımda adı geçiyordu.

Fethi: "Kalp kalbe karşıymış. Ben de seni arayacaktım." dedi.

Dediğim gibi 12 Eylül öncesinin en netameli, en zorlu zamanında İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı... Benim de kadim arkadaşım ama savrulduk.. O sıkı bir "evetci" (Sıkı bir "tek adamcı" desem gücenecek. Arkadaşımı gücendirmeyeyim.) Meğer Fethi arkadaşımız Devlet Bey'in "Siyasî ve Hukukî Başdanışmanı"ymış. Yeni öğrendim.

Başdanışman sıfatıyla bana bir açıklama gönderdi. Yer darlığından bu açıklamasını sonra vereceğim.

Fethi'yle Bursa'da bulaşacaktık ama o tabiî Balgat'ta Devlet Bey'in yanında... Biz halkın içindeyiz; Milliyetçi Hareketçiler'le beraberiz.

Kimin kalabalığı bu kalabalık

Gittim, görüm. Kıyas etme imkânınım da var...Türkeş'in mitinglerini de takip ettim. 15 Nisan 1978'le hiçbir mitingi kıyaslayamayız. Diğerlerini kıyasladığımız zaman şunu görürüz ki; Devlet Bey'in en heyecansız mitingleri "evet" mitingleri... Yarısı Ülkü Ocaklılar ve "Lider" kavramı üzerinden ne olursa olsun bağlılık gösterenler... Diğerleri ise Ak Partili fanatikler...

Miting Göktepe Meydanı'nda yapılacaktı. Meydanın doldurulamayacağı anlaşılmış... Miting, Meydancık Mahallesi Kamberler kavşağına alındı... Göktepe'nin bir üstü. 14.00'de başlayacak miting, 15,30'a sarktı... İnsanlar sıkıldı. O boşlukta heyecan dalga dalga yayılması lâzımdı. Meydanda Milliyetçi Hareket Partililer çok az olunca, derin sessizlikle zaman geçti.

Bunları bir "muhalif" olarak yazmıyorum. Devlet Bey'in "esas" genel başkan olduğu zamanki mitinglerin bildiğim için, Meral Hanım'ın mitinglerini bildiğim için söylüyorum.

Çevre illerden bile araba kaldırmışlar, bin-iki bin arasıydı bir kitle. Bursa'nın nüfusu ise 3 milyonun üzerinde!

Sunucu Devlet Bey'e sıfatlar sıralarken "İlkeli lider" dedi. Acı acı güldüm. Hangi ilke? 180 derece dönüş "ilke" mi oluyor?!

Ve utandım... Neden mi?

Millet için, devlet için, Türklüğün bekası için "evet" dediklerini söyledi.

Yoluna güller serdiği "Tek Adam"a sorsun bakalım hangi millet, hangi devlet diyor? "Türk"ü siliyor mu, silmiyor mu?